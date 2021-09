La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aclara su situación sentimental tras romper con Tom Brusse

Sandra Pica ha hablado también del susto que la llevó a estar ingresada una semana en el hospital

'La isla de la tentaciones' cambio por completo la vida de Sandra Pica. En República Dominicana conoció a Tom Brusse y a partir de ahí ambos se lanzaron a una relación intermitente que, finalmente ha terminado con una ruptura, una casa por repartir y muchas cosas por decir y algún que otro reproche. Desde entonces, la que fuera tentadora del reality ha pasado por un susto en su estado de salud y se le ha relacionado con distintos nombres. ¿Cómo tiene ahora Sandra su corazón? ¡Ella misma lo ha desvelado todo a sus seguidores!

Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram en los que la catalana se ha sincerado y ha hablado de cómo se encuentra emocionalmente y también ha respondido a la pregunta que más le hacen: si ha conocido a alguien durante este tiempo. Sandra Pica ha sido muy clara al respecto: "Me encuentro en un momento de mi vida muy diferente. He pasado una mala racha este verano. Emocionalmente me sentía muy mal", han sido sus palabras y eso le ha conducido a tener que tomar decisiones a la marcha. Sandra Pica ha buscado ayuda en ese momento en el que "ha tocado fondo".

Respecto al amor, la catalana ha contado a sus seguidores que no tiene pareja. "He decidido tomarme el tiempo que necesite para mí. Para sanar mis heridas y para sentirme con ganas de conocer a alguien de nuevo, que ahora mismo no las tengo", ha aclarado. Además Sandra Pica ha matizado que este no es un buen momento para enamorarse porque está mirando exclusivamente por ella que es su prioridad ahora.

"Estoy volviendo a ser feliz. Con ganas, ilusión y disfrutando de cada momento junto con las personas que me aportan cosas bonitas". Estas han sido las conclusiones a las que ha llegado después de meses de mucho estrés y en donde los cambios y la ansiedad la terminaron pasando factura. Su ingreso en el hospital con un diagnóstico reservado, que llegó a preocupar, fue el mejor ejemplo de que Sandra Pica estaba al límite y de que tenía que hacer cambios en su vida.

Tras hacerse recientemente unas analísticas parece que ese susto es ya algo del pasado, pero eso le ha servido a la exnovia de Tom Brusse para tomarse las cosas de otra manera. Y, además de rodearse de los suyos y de sentirse muy agradecida por todos aquellos que se han preocupado, Sandra tiene claro que está "en un momento de crecimiento personal" y que va a hacer todo lo que haga feliz. "Tengo claro lo que quiero en mi vida, lo que no y dónde quiero llegar", han sido sus palabras exactas.

Llegar a estas conclusiones y estar más fuerte que nunca no ha sido un camino nada fácil para la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones'. La ruptura con Tom Brusse, la fama repentina y el ver cómo se le han adjudicado infinidad de parejas (desde Julen, pasando por Jesé Rodríguez y hasta Borja Navarro) ha sido algo que no ha sabido sola gestionar. La solución para poder liberarse de las angustias ha pasado por ponerse en manos de un profesional y de tener una medicación controlada.

"A mí me ha ayudado mucho abrirme a la gente que quiero, contarles mis preocupaciones para saber otros puntos de vista. Escucharme con calma y no angustiarme antes de tiempo", ha explicado, aunque también reconoce que llegar hasta eso no es fácil y que hay que darse un margen de tiempo para lograr bienestar y paz interior.