Sofía Suescun y Alejandro Albalá se enzarzan en redes antes de entrar a 'GH Dúo'

Con todo el revuelo causado desde que se comunicó la noticia, Sofía Suescun no ha dudado en enfrentarse a los que han defendido a su expareja. "A ver desubicado, jamás he dicho que no quiera volver a ver a Alejandro, es mi expareja y tengo que asumirlo. Solo lo ha dicho él, continuamente además, pero claro, a golpe de talón todo cambia, ¡vaya hombre!", ha contestado.

A ver desubicado Jamas he dicho que no quiera volver a ver a Alejandro, es mi expareja y tengo que asumirlo. Solo lo ha dicho él,continuamente además, pero claro a golpe de talón todo cambia, vaya hombre! 😂 https://t.co/VcyqmvlOAy

Además, algunos usuarios en redes sociales han acusado a la de Pamplona de no haber tratado bien a su exnovio durante su relación, algo a lo que Sofía tampoco ha dudado en hacer frente a través de su perfil de twitter, donde ha pedido a los seguidores de su exnovio que midan las palabras que utilizan para hablar de su historia de amor. "Por favor, hay cosas que no debemos permitir. No podemos estar utilizando la palabra maltrato a la ligera. ¡Basta ya, Alejandro! No te pases un p*** pelo", ha advertido la exconcursante de 'GH', muy indignada.