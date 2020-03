Sofía Suescun y Kiko Jiménez anuncian su boda y hablan de Gloria Camila: "Sus palabras acarrean un sufrimiento"

Kiko y Sofía anuncian su boda y desmontan a Gloria Camila

Sofía Suescun y Kiko Jiménez no podrían estar más felices y enamorados. Tanto es así, que han anunciado en una entrevista para 'Lecturas' que van a casarse. Y no solo eso, pues la parejita de 'GH' también han tomado la firme decisión de tener un hijo. Además, han aprovechado esta entrevista para hablar claro sobre Gloría Camila y sacar a relucir todos los secretos de la familia Ortega Mohedano.

Tras superar la grave crisis que atravesaron a consecuencia de la "más que amistad" de Kiko y Estela en 'Gran Hermano VIP', se han dado cuenta de que su amor puede con eso y mucho más, y por eso ha decidido que quieren sellar su amor en una boda sin testigos en una playa paradisíaca por un rito exótico.

"Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial", ha confesado el finalista de 'El tiempo del descuento'. La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' se ha mostrado muy emocionada ante la feliz noticia y ha asegurado que ellos "no son de papeleos" y que, por eso, prefieren una boda solos, en la playa. "Es más una celebración. Nadie ha podido con nosotros".

La pareja habla sin tapujos sobre sus relaciones íntimas y sus planes de ser padres

Por si esto fuera poco, tras este romántico enlace llegaría el broche de oro de su relación: convertirse en padres. La pareja está tan enamorada que ha decidido que quieren formar una familia y convertirse en papá y mamá. Además, los tortolitos han revelado detalles de su intimidad. "Somos ultrasexuales" o "el sexo cada vez es mejor", han confesado abiertamente, demostrando que su relación es cada vez más satisfactoria.

"Ella es muy abierta de mente y ha hecho que descubra un nuevo mundo. Yo estaba muy limitado y no lo sabía. Vemos muchos documentales de sexo", ha reconocido el andaluz, al mismo tiempo que su chica ha asegurado que su gran truco como pareja es "sacar partido a cada rincón de su cuerpo. Sin ningún tabú sexual".

Kiko Jiménez y Sofía Suescun estallan contra Gloria Camila

Por otro lado, Kiko ha aprovechado para lanzar algún que otro dardo a su ex que, asegura, no mantiene una buena relación con Ana María Aldón. "Es una persona que llegó a sus vidas de nuevas, se quedó embarazada a los dos meses y saltaron las alarmas", ha señalado, afirmando que Gloria sospechaba que la actual concursante de 'Supervivientes' podría haberse movido por interés, y no por amor.

El consejero del amor en 'MyHyV' ha asegurado que, durante sus años de relación con la hija de Rocío Jurado, vivió muchas discusiones entre las dos y se vio obligado a lidiar entre ambas más de una vez. "No ha valorado todo lo que ella ha hecho por su padre y su hermano. Ahora la defiende por marketing, como hacen todo en esa familia", ha sentenciado con firmeza.

Además, el influencer no perdona que la hija de Ortega Cano lanzara sobre él graves acusaciones. "Insinuó que yo consumía drogas. Sus palabras acarrean un sufrimiento", ha contado, explicando las consecuencias de salud que esas palabras tuvieron en su familia: "A mi abuela le dio un ataque de ansiedad, no podía respirar". "Fue un golpe bajo que no me esperaba. Nunca he consumido drogas", ha aclarado.

Sofía también ha aprovechado para atacar con dureza a su archienemiga, Gloria: "¿Cómo puedes llamarme vulgar? Ni que pudieras dar ejemplo de algo, con la mochila que tienes. Yo no me he pegado con nadie en plena calle, ni me han quitado el carné por dar positivo en alcoholemia dos veces", ha sentenciado la exconcursante de 'GH', que también le ha dedicado unas perlitas a Estela Grande.

La ganadora de 'GH' ataca a Estela Grande

"Es mentirosa (...) Está enamorada del clan Matamoros. Le encanta la farándula y disfruta con la polémica", ha sentenciado. Pero Kiko también ha tenido palabras para su amiga: "Lo fácil es echar la mierda al de enfrente y victimizarte (...) Voy a ser su amigo pero tengo mi vida, a Sofía".