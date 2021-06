En enero de 2008 comenzaba la quinta temporada de ' Supervivientes' (y tercera con famosos) en Telecinco. Aquel año participaron, entre otros, Karmele Marchante, Miriam Sánchez y Miguel Such , de rabiosa actualidad por su romance con la ex mujer de Alejandro Sanz . Entonces acudió a los Cayos Cochinos en calidad de presentador de la MTV. ¿Qué ha estado haciendo el mallorquín de 45 primaveras durante estos 13 años?

¿Quién es el novio de la ex de Alejandro Sanz? Actor, presentador y empresario

En la actualidad presenta un programa llamado 'La Mirada de Such' en una televisión de Mallorca donde descubre rincones desconocidos del archipiélago balear. Miguel no solo se dedica al cine y a la tele, Such tiene una empresa llamada 'La Provocatour', dedicada a organizar cenas de lujo.

Viajero y "enamorado" de México

La gran afición del nuevo novio de Raquel Perera son los viajes: Ha recorrido los cinco continentes y en su Instagram podemos ver imágenes de sus visitas a lugares tan recónditos como Polinesia, Japón, Brasil, Kenia o Nueva York. Su afición por recorrer mundo coincidió con su paso por 'Supervivientes'. El día de la gala final le llamaron para decirle que su padre había fallecido de un derrame cerebral con 63 años y abandonó el plató entre lágrimas. “Él fue el que me dijo: ‘viaja’. Hacía años que quería ir a México pero no me atrevía, pero ese fue el punto de inflexión. Me fui a México con una mano adelante y otra atrás, con tres mil dólares para sobrevivir”. Y aquello cambió su vida.