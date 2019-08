Tatiana 'GH' rompe con su marido y cuenta los detalles de su divorcio: "Seis años tirados a la basura"

Siempre ha dado una imagen divertida, despreocupada y sin dejarnos atrás su título de concursante malhablada, pero Tatiana Malyskina no está viviendo ahora un buen momento. Su cara lo dice todo y también sus silencios intencionados. El motivo que ha hecho que la rusa más popular de 'Gran Hermano' pierda por completo la sonrisa, ha sido el hecho de que su matrimonio de seis años se haya roto de la noche a la mañana.

"Voy a contar todo", ha comenzado explicando la rusa en su perfil de Instagram y acto seguido se ha despachado a gusto contando en qué ha quedado el amor que esta pareja se profesaba hace escasos seis meses. "Me voy a divorciar. Seis años tirados a la basura. Menos mal que no tengo hijos ni nadie que me una", ha sentenciado Tatiana.