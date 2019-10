Techi 'GH VIP' se tatúa la cara y sus seguidores reaccionan: "Te vas a arrepentir"

Techi , exconcursante de la anterior edición de ' GH VIP ', nunca deja de sorprendernos. En esta ocasión, la ex de Kiko Rivera ha sorprendido a todos sus seguidores con su última foto. En ella, podemos ver algo distinto en su rostro: un nuevo tatuaje.

Parece que la exmujer de Alberto Isla ha decidido darle un pequeño cambio a su imagen y lo ha hecho con más tinta en su piel. Sin embargo, en esta ocasión ha dejado sin palabras a sus seguidores por el lugar elegido: la cara. Con estas palabras ha compartido la imagen en la que podemos ver su tattoo: "El diablo susurró en mi oído: 'no eres lo suficiente fuerte para resistir la tormenta'. Hoy le susurré al diablo en el oído: 'yo soy la tormenta".

A pesar de que a muchos de sus fans les ha gustado el resultado final, otros no han dudado en decirle que "se va a arrepentir" de su decisión o que "no sabe lo que ha hecho". Sea como sea, lo cierto es que la exconcursante de 'Gran Hermano' siempre se ha caracterizado por hacer lo que le apetece en cada momento y no ha querido responder a ninguna de las críticas.