Embarazos, dramas familiares y cambios de look: Repasamos el año de los telecinqueros

El año del 'baby boom'

Este 2018 nos ha llenado de buenas noticias ¡y si no que se lo digan a nuestras futuras mamis telecinqueras! Todos nos quedamos encuando la ex gran hermana Adara anunció, a través de sus redes sociales, que estaba esperando su primer hijo para principios del 2019.

La madrileña llevaba algo más de un año saliendo con Hugo, al que conoció tras ganar 'GH: Revolution'. Lo suyo fue un flechazo y la ex azafata no dudó en coger las maletas y, donde ahora reside junto a su chico. Gracias a sus redes sociales, hemos sido unos testigos de excepción en su embarazo y hemos podido vero cómo estaba llevando Adara esos primeros meses de gestación.

Grandes descubrimientos

Probablemente para muchos seguidores de 'YouTube', Verdeliss no es ninguna cara nueva. La pamplonica lleva años compartiendo su vida (y la de sus siete hijos) a través de esta plataforma digital. Pero no ha sido hasta 'GH VIP 6' cuando hemos podido conocer un poco más sobre su vida y descubrir a la verdadera Estefi, gracias a las cámaras 24 horas del reality .

Rupturas y distanciamientos

Una pareja que también se ha distanciado en los últimos meses ha sido la de los 'primos', Yoli y Jonathan . La pareja ya no compartía imágenes juntos en las redes y, tampoco, celebraron su primer aniversario de boda a principios de septiembre. Fue Yoli quien confirmó que se habían dado un tiempo porque su relación no estaba bien, pero lo que no se esperaban sus seguidores es que iban a posar juntos hace unos días.

Los peores momentos

fue madre del pequeño Hugo en 2017, pero no fue hasta unos meses más tarde cuando la ex tronista se sinceró con sus seguidores y decidió contar el mal momento por el que había pasado tras el nacimiento de su retoño. Además, según contó para 'Outdoor', tuvo que elegir entre “tener a su hijo” o “seguir con su padre” . Silvia no se sintió apoyada por su ex pareja por lo que decidió volver a su tierra, donde ha emprendido nuevos proyectos profesionales.

Cambios de look sorprendentes

Si pensamos en algún cambio de look que nos ha dejado sin palabras en el último año, nos viene a la cabeza (y sin dudarlo) ay su barba de color amarillo. Sí, aunque fue a finales de año, a nadie dejó indiferente esa nueva imagen del DJ y de la que presumió a través de las redes sociales. Ha sido un año de cambios para el hijo de la tonadillera;y, después, sin palabras con ese nuevo 'look'. ¿Qué nos tendrá preparado para este año que entra?



Siguiendo con el círculo Pantoja, este año hemos vuelto a conocer a Techi y todo gracias a su participación en 'GH VIP 6'. La que fuera novia de Kiko Rivera, ex mujer de Alberto Isla y quien tuvo un corto 'affair', en la casa más conocida de la televisión, con Omar Montes (en ese momento ex novio de Isa Pantoja) nos sorprendió a todos con un comentado cambio de look. Techi no optó por cambiarse el color del pelo, como su ex pareja, sino por acudir a una clínica a hacerse unos retoquitos. A todos sus seguidores les sorprendió su nueva imagen y de la que ella se mostró muy orgullosa.