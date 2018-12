Thais Sánchez 'MyH' sorprende con su inesperado embarazo: “No ha sido buscado”

Pese a solo llevar unos meses con su actual pareja (el pasado mes de junio regresaba a 'MyH' con la intención de conquistar a Eleazar ), laha asegurado que ambos han recibido la noticia con mucha ilusión, aunque no entraba en sus planes convertirse en padres de una manera tan precipitada.aunque tampoco estábamos poniendo medios. Justopero la vida me ha dado esta sorpresa y ha querido que así sea. Llevamos poquito juntos, por eso quería disfrutar un poco más de mi relación, pero así es la vida", ha explicado.

La extronista de 'MyH' ha relatado todos los detalles de cómo empezó a sospechar de que estaba embarazada, aunque en el fondo no creía que fuera posible. "Me notaba los pechos muy hinchados, me dieron algunos síntomas como vómitos y mareos. Además, llevaba días súper perezosa. Esa mañana (el jueves pasado), me levanté y mi chico fue a por el predictor, hice pis, se lo di y me fui al salón, tan tranquila", ha contado la que fuera pretendienta de 'MyHyV'.

Por último, Thais ha confesado cómo se enteró finalmente de que estaba esperando su primer hijo: "De repente, mi chico entró llorando como una magdalena, temblando y diciéndome que estaba embarazada (él así lo deseaba). Le tuve que calmar. Además, la extronista de 'MyH' ha asegurado que le costó asimilar la inesperada noticia. "Yo me quede en shock un par de días, no solté ni una lagrima. Pero han ido pasando los días y ya lo he asimilado. Siempre he deseado ser mami, pero cuando vi que de verdad había llegado mi momento, no lo podía creer. Al día siguiente fui al hospital para que me dijeran que todo estaba en su sitio y quedarme tranquila, ahí vimos la bolsita de nuestro bebé en mi útero. En una semana volveré a hacerme una eco y os iré informando de todo", ha comentado.