No solo es que a ella le cueste separarse de su pequeña cuando tiene que trabajar, tal como ha confesado en repetidas ocasiones, sino que ese sentimiento maternal de faltarle a su hija y sentirse mal se multiplica en determinadas situaciones. La peor de todas, cuando esta está malita y ella no puede dejar sus compromisos. Eso es exactamente lo que le ha pasado y lo que le ha tenido en vilo a la presentadora las horas que ha pasado fuera de casa.

"Solo las madres y padres trabajadores saben lo que es irse en un AVE a las seis y media de la mañana dejando a tu hija con fiebre. Tengo un nudo que no me deja respirar", ha escrito Toñi Moreno con angustia sobre el estado de su hija, aunque a la vez esta reconocía que la pequeña Lola se quedaba al cuidado de las mejores manos posibles.

No es la primera vez que Toñi Moreno habla en nombre del sentimiento que viven muchas madres que trabajan fuera de casa. Para todas aquellas que por motivos laborales no siempre pueden estar con sus pequeños o que tienen que delegar el cuidado de sus hijos en otras personas, la que fuera presentadora de 'MyHyV' siempre tiene unas palabras de ánimo: "Quererse es necesario y no te convierte en mala madre. Cuidémonos nosotras", es el mensaje que trata de lanzar para que tanto ella como el resto no se castiguen tanto.