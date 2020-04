Toñi Moreno rescata un recuerdo de su adolescencia con Jesulín de Ubrique: "Teníamos los dos 15 años"

La presentadora de ' MyHyV' no ha podido evitar compartir con sus seguidores un bonito recuerdo que le han enviado de manera inesperada. Se trata de u na especial fotografía de su adolescencia , cuando tenía solo quince años. Sin embargo no ha sido el hecho de ver a Toñi Moreno en sus años mozos lo que ha sorprendido a sus seguidores, sino que la catalana se encuentra acompañada ¡de Jesulín de Ubrique !

No está de más echar de vez en cuando la vista atrás… ¡y sino que se lo digan a Toñi! Que se ha topado con un precioso recuerdo de sus años adolescentes que no ha podido evitar compartir con su comunidad de fans.

Se trata de una instantánea en la que aparece junto al torero y que, por supuesto, ha dejado muy impactados a su más de medio millón de seguidores en Instagram. " Teníamos los dos quince años . Yo jugaba a entrevistar y él jugaba a triunfar. Me la mandan desde la tele local de Sanlúcar. Dios del amor hermoso", ha escrito la presentadora junto a esta imagen que ahora cobra una importancia especial.

Toñi Moreno deja boquiabiertos a sus fans con una foto junto a Jesulín de Ubrique

Como no podía ser de otra manera, la reacción de sus seguidores no se han hecho esperar y lo cierto es que Toñi no ha salido nada mal parada, pues han sido muchos los usuarios que han destacado que ha ganado mucho con los años, aunque de joven era "muy guapa".