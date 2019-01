Toñi Moreno se somete a un retoque estético con una técnica nueva: “A mí me horroriza”

"Hoy toca día de cuidarse, que ya sabéis que a mí me horroriza", ha comentado presentadora de 'MYHYV' , que se ha realizado una liposucción no quirúrgica. Toñi Moreno no ha dudado en compartir todo el proceso a través de sus redes sociales para informar a sus seguidores.

Y Toñi, que no se esconde de nada ni de nadie, ha compartido el último 'castigo' al que le ha sometido su especialista a través de Instagram. "Hoy toca día de cuidarse, que ya sabéis que a mí me horroriza", ha comentado la presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "He llegado hinchada y me van a hacer un drenaje", ha explicado Toñi, que no lo pasó nada mal durante el proceso porque incluso se reía en los vídeos que publicaba por las cosquillas que le realizaba la máquina.