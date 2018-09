Tony Spina vuelve de Chile para quedarse: Su nueva vida convertido en una estrella

Concretamente ha sido a través de las redes sociales, en este caso de Instagram, donde Tony ha querido compartir con todos sus seguidores una importante noticia. El influencer ha venido a España para quedarse y así lo ha comunicado: "Hoy tengo los sentimientos encontrados... por una parte feliz porque vuelvo a España junto con mi familia, por otra triste porque después de 4 años dejo Chile, un país que desde el primer día me ha hecho sentir como en casa, un país que me ha dado mucho, trabajo, amigos... además de aprender muchas cosas y madurar. Solo os puedo decir GRACIAS! Seguro volveré! Ya sea por trabajo o de vacaciones. Esto no es un adiós... sino un hasta pronto".