Two Yupa, de amiga íntima de Rappel a Dj experta en fitness: la vida actual de la tailandesa

Se apartó de la vida en televisión y hace años que dejamos de saber de ella. En la actualidad continúa disfrutando de su fama con un perfil totalmente diferente: dj de música techno, experta en fitness e igual de explosiva que hace 20 años: así es la vida actual de Two Yupa , la tailandesa que llegó a tener una relación especial con Rappel, ¡no te lo pierdas!

Posó para ‘Interviú’ , se dejó ver en los platós de televisión y llegó a participar en varios realities, el último ‘Pasaporte a la Isla’ en Telecinco , donde luchó por obtener una plaza como concursante de pleno derecho de ‘ Supervivientes 2015’. Finalmente no obtuvo el ansiado premio, a pesar de demostrar su fortaleza durante las pruebas físicas del reality.

Experta en fitness y entrenadora personal: la profesión de Two Yupa

Presume de ello en sus redes sociales, y solo hace falta ver sus fotografías para comprobar que, sin duda, el ejercicio físico supone una parte muy importante en su vida. Experta en fitness y reconocida como entrenadora personal por la IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness), Two Yupa comparte con todos sus seguidores su rutina de ejercicios y estilo de vida enfocado a la alimentación y el culto al cuerpo.