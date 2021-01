Los celos – y las formas- pudieron con ella y, tras lanzar un vaso de agua con hielos a la cara de su rival, Indhira recibió una sanción disciplinaria, hizo las maletas y abandonó su sueño de llevarse el maletín. De esto han pasado ya 12 años. Ahora nos ha sorprendido con una fotografía en Mijas, en la que se le ve cómo está actualmente físicamente la ex concursante de ' GH ', 12 años después de salir del reality. Repasamos su actual vida en la que ha vuelto al anonimato, una defensora de los derechos de los animales, veggie y no se ha podido resistir a hacerse Tik Tok... ¿Quieres verlo? Pues sigue leyendo pero antes... ¡arriba con el baile!

Muy probablemente los espectadores de 'GH' continúen reconociéndola cuando la vean paseando por Málaga, sin embargo, a sus 33 años, prefiere llevar una vida mucho más relajada y alejada del incansable y frenético ritmo que conlleva estar a todas horas en el foco del ojo mediático. "No entra en mis planes ningún otro tema de TV. Me preguntáis mucho y no es un tema tabú, pero es un pasado remoto. Ahora mi vida es mucho más simple...", trataba de explicar hace unos meses. "Mijas", ha escrito en la última imagen que ha publicado en su perfil de Instagram en la que sale junto a su mascota.

No sabemos qué fue lo que llevó a Indhira a alejarse de los platós y de las polémicas. Quizás fuese la edad y la madurez que se adquiere con el paso de los años, aunque también puede que ese cambio de conciencia llegase de la mano de su despertar ecológico y medioambiental. Hace años que la ex gran hermana dejó de consumir productos de origen animal y en sus redes se ha vuelto una férrea defensora de los derechos de los animales. La lucha contra la industria cárnica o contra el maltrato son algunas de las causas que más defiende a través de sus stories. "Ni circos, ni toros, ni ninguna otra falta de respeto. La sostenibilidad es el único futuro posible. Veggie". Este es su lema en IG, sin duda, una auténtica declaración de intenciones.

Aunque desde Outdoor hemos intentado hablar con ella, se niega a dar entrevistas. Lo último que sabemos (y de esto hace ya unos cuantos años) es que estuvo dos años viviendo en Reino Unido y uno en Suiza antes de regresar a su tierra natal, donde encontró trabajo en la tienda de Swarovski del aeropuerto de Málaga. Si sigue o no conservando ese empleo es un misterio. Celosa de su vida privada, lo que respecta al plano sentimental también es una incógnita. No obstante, aunque su corazón parezca libre – al menos de cara a la galería –, en realidad está ocupado por uno de los amores más puros que jamás tendrá: el de su perra Julia.

A estas alturas son pocos los rostros conocidos que no han caído ante la fiebre de la red social de moda, Tik Tok. Indhira lo hizo a los pocos días del inicio del confinamiento en España y, a lo largo de todo 2020, ha ido compartiendo contenido en su perfil (bastante más que en Instagram) y ganando seguidores. ¡Ya tiene casi doce mil seguidores! Su fuerte quizás no sea crear publicaciones originales, sin embargo, no hay challenge que no se haya atrevido a hacer y que se le haya resistido.