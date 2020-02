Verdeliss habla de los problemas de su casa y confiesa su sufrimiento: "Sería inhumano traer a los niños aquí"

Verdeliss no está pasando un buen momento. La exconcursante de ‘ GH VIP’ esta viviendo una pesadilla con su casa, cuyas obras parecen no tener fin. Lejos de haberse instalado en ella junto con sus hijos y su marido, la influencer está lidiando con un montón de problemas que no les permiten estar allí.

"He escuchado comentarios de que no nos mudamos esperando a alguna marca, pero en absoluto, me cuesta cero coma traer todos los muebles del otro piso. Es nuestro y tiene todas las comodidades que podemos necesitar, pero si no nos hemos venido también es por los miedos que tenemos de que la casa no está bien y ahora tenemos que corregir unas humedades", ha explicado en su vídeo.