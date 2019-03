Verdeliss comparte el doloroso momento en el que rompió aguas: "Son imágenes duras pero reales"

En el vídeo se escucha a sus hijos llorando de fondo: “Me ven y lo pasan mal”. Por entonces faltaban dos meses para salir de cuentas. Sin embargo, todo se adelantó al romper aguas. “He perdido un montón de agua, yo quiero que aguante”, suplica Verdeliss entre lágrimas mirando a cámara. Se la ve tumbada en la cama, intentando moverse lo menos posible para intentar mantenerla dentro el máximo tiempo posible. "No estoy preparada para verla tan pequeña y no quiero que esté en una incubadora. Ahora yo no me importo, me importa ella".