Violeta abre las puertas de su nueva casa con Fabio y la enseña: "Tengo vecinos futbolistas"

"Por fin ha llegado el día que tanto estaba esperando la gente que me quiere y que quiere saber de mi vida... bueno, aunque los que quieren escudriñar y cotillear, también lo estaban esperando. ¡Voy a hacer por fin el 'house tour' de mi casa nueva!", anunciaba con una emoción desbordante. La valenciana ha presumido de su nuevo casoplón, que se encuentra en plena Ciudad Deportiva del Real Madrid.

"He cambiado tener a Kiko de vecino por los futbolistas", ha comentado entre risas la extronista, que compartía vecindario con el novio de Sofía Suescun. "Estoy muy nerviosa. No critiquéis, que hay muchas cosas que no están acabadas", ha explicado al mismo tiempo que llegaba el momento tan esperado por sus fans: abrir las puertas de su nuevo hogar.