El cariñoso posado de Yoli y Jonathan ‘GH’ divide a sus seguidores: Lo analizamos

Era la foto más esperada y, por fin, tenía lugar este fin de semana. Yoli y Jonathan, de 'Gran Hermano' , posaban juntos tras varios meses separados. La cariñosa estampa familiar no ha pasado desapercibida para nadie y los seguidores de la pareja han decidido posicionarse y dar su opinión abierta sobre ella.

Mientras que para unos esta fotografía representaría un claro acercamiento de posturas por parte de la pareja, hay otros detalles de la imagen que no han pasado desapercibidos para los seguidores más fieles de Yoli y Jonathan. En concreto, algo que ha llamado mucho la atención ha sido el hecho de que Yoli y Jonathan no hayan decidido etiquetarse el uno al otro en la publicación. Pero, por si fuera poco, los seguidores de ambos no han podido entender que ¡no se siguen en redes!