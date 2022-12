Sheila Martori, ante el estreno de 'Para toda la vida: The Bachelorette': "He tenido relaciones tóxicas y en el programa he derribado mi coraza"

Sheila Martori buscará el amor en Telecinco, tendrá veinte pretendientes y lo veremos en diez episodios

La protagonista de 'Para toda la vida: The Bachelorette': "Entré al programa con una coraza porque mi vida no ha sido fácil"

Jesús Vázquez: "En este programa han tenido que sujetarme las riendas"

Todo está preparado para el inminente estreno de ‘Para toda la vida: The Bachelorette’ y en Telecinco se respira ilusión y ganas de mostrar al mundo este formato que ha triunfado con éxito en países como Estados Unidos, Australia o Alemania.

Sheila Martori ha sido la elegida para esta aventura y todos los responsables del programa coinciden en que ella reúne todos los requisitos para que los espectadores disfruten de “una historia de amor real” y cocinada a fuego lento.

La protagonista del programa, Jesús Vázquez y los encargados de traer esta joya televisiva a España nos adelantado un poco de lo que vamos a ver dentro de muy poco. Además, hemos podido conocer un poco mejor a nuestra bachelorette, que nos ha contado cómo ha vivido esta nueva etapa en su vida.

Qué veremos en ‘Para toda la vida: The Bachelorette’

Si hablamos de dating shows que han triunfado y dado la vuelta al mundo, no podemos dejar de mencionar este proyecto televisivo que dentro de muy poco podremos ver en Telecinco y en el que veremos a una mujer anónima buscar a su pareja ideal entre veinte aspirantes y a lo largo de diez capítulos.

Jaime Guerra, director de división de producción de Mediaset, explica que Sheila Martori es una chica que “se ha centrado desde el minuto uno para encontrar el amor de su vida”, que vamos a descubrir una faceta de Jesús Vázquez “muy diferente” y que el programa es una gran producción, ya que veremos a los participantes viajar por distintos lugares del mundo.

Este formato, dicen, es “la vuelta a los orígenes” en cuanto a formatos de encontrar el amor, ya que se trata de un espacio en el que se busca “el amor romántico”: “Es como una novela turca del entretenimiento”, apuntaba uno de los responsables.

El programa constará de diez galas en las que veremos a la protagonista tomar decisiones importantes cada semana. Lo hará en la Ceremonia de la Rosa y en cada una de ellas elegirá quiénes son los pretendientes que continúan y los que se deben marchar a su casa.

Sheila Martori: “He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa”

La elegida por Mediaset y Warner Bross para encontrar el amor en Telecinco no es otra que Sheila Martori, una guapísima arquitecta que jamás había pisado un plató de televisión. Es un rostro nuevo y llega dispuesta a vivir una historia de las de verdad.

No ha tenido muy buenas vivencias en el amor y así lo explicaba en la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en las instalaciones de Mediaset. Asegura que participar en este espacio ha sido “la experiencia” de su vida.

No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado

“Yo entré con una coraza, porque mi vida no ha sido fácil (..) No mostraba mis sentimientos, por todo lo que he vivido en mi vida y esa protección ha sido mi refugio. Nunca me he enamorado en mi vida porque tenía esa coraza”, explicaba la arquitecta.

El nuevo formato de Telecinco le ha ayudado a romper esa coraza y declaraba: “Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad”, aseguraba. “He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa. No me abría a nadie y no me he sentido valorada por las personas que he tenido al lado”, añadía.

Para ella, ser la nueva bachelorette ha sido la oportunidad de su vida para cambiar por dentro y encontrar el amor. Ha conocido a veinte chicos y asegura que todos ellos tenían algo que le despertaba interés.

A pesar de que ha tenido muy malas experiencias en el amor, tiene muchas ganas de encontrarlo y tiene muy claro lo que busca: “No suelo fijarme en el físico. Es importante, pero me fijo en que sean detallistas, que me cuiden, que podamos hacer equipo y que nos complementemos bien”, afirmaba.

No soy una persona televisiva y no sé cómo va a ir mi vida

Haciendo balance del programa, asegura que lo “más complicado” para ella ha sido la Ceremonia de la rosa” y que en Jesús Vázquez encontró a alguien que era más que un presentador: “Ha estado increíble. Había momentos en los que estaba mal, corría y me desahogaba con él”.

‘Para toda la vida: The Bachelorette’ ha sido su debut televisivo, pero ¿se plantea continuar con su carrera en los medios? Sheila Martori se mantiene cauta en este aspecto y asegura: “No soy una persona televisiva y no sé cómo va a ir mi vida”.

Jesús Vázquez: “En este programa me han tenido que sujetar las riendas”

El de Ferrol lo ha presentado prácticamente todo en Telecinco, pero aún le quedaba un sueño por cumplir, el de conducir este espacio que ha dado la vuelta al mundo. Para él, es todo un lujo y, tal y como ha contado en la rueda de prensa, está muy ilusionado: “Es de esas cosas que tenía ganas de hacer una vez en la vida. En el terreno de los dating shows, este es EL PROGRAMA”, afirmaba.

Me ha costado mucho, pero hay un punto en el que no te puedes meter

Jesús Vázquez asegura que ha tenido mucha química con Sheila Martori, que, en más de una ocasión, ha tenido que actuar como su coach y que alguna vez tuvieron que ‘frenarle’.

“En este programa me sujetaban las riendas y me decían que no me mezclara tanto. Que era el maestro de ceremonias y que no podía tomar partido (..) Me ha costado mucho, pero hay un punto en el que no te puedes meter”, decía el presentador.