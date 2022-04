La partida de Franco ha dejado muy inquieto a todo el clan Reyes Elizondo. Óscar no puede dejar de pensar en su hermano y en la última conversación que tuvo con él. " Quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo por los hijos de Juan y de Norma , ya sabes cómo son...", le dijo. "Si a mi me llega a pasar algo el día de mañana quiero que te hagas cargo de mis hijos. Te quiero pedir una cosa, que nunca dejes de ser el Óscar que fuiste toda la vida".

Óscar no se quita de la cabeza estas palabras, y menos aún desde que Erick y León le confesaron todo lo que realmente había sucedido con el profesor Carreño. Los mellizos le desvelan a su tío que sí tuvieron problemas con el fallecido. La hija de Genaro, Adela, aseguró estar embarazada de uno de ellos. Furioso, el profesor cargó contra los hermanos que se defendieron asegurando que no tenían nada que ver.

Sarita no levanta cabeza desde que se separó de Franco Reyes. La hermana de Jimena y Norma no ha superado su ruptura y no deja de recordar al padre de sus hijos. Tras su huida repentina, Sara tiene miedo de que Franco haya vuelto junto a Rosario Montes.