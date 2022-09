Alexia Rivas carga duramente contra Gloria Camila: “No es tan santita ni tan buena”

“ Pipi era súper necesario , espero que no se vayan yendo los que más divertido hacen el programa”, comenzaba. “Me parece que están todos detrás de Gloria Camila haciéndole la pelota. Me parece aburridísimo”.

“La conoce toda España. Hemos visto bastantes cosas”, continuaba Alexia. Carlos Sobera le ha preguntado a qué se refería: “No me parece una persona empática, me parece una persona que se ha portado mal con gente de su familia, entra a un reality y da una cara que no es la real… No es tan santita ni tan buena como lo es en la calle".