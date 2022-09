Ver 'Pesadilla en El Paraíso: Gala 4 (29/09/22), online y completo en Telecinco

Nadia Jémez ha puesto fin a su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso'. La concursante se ha visto sobrepasada por sus problemas de ansiedad y ha decidido marcharse de la granja. Muy triste, la granjera reunía a sus compañeros para comunicarles que su paso por el reality había terminado. "Chicos, no estoy bien. Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal. Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir, contaba rompiendo a llorar. "No nos tienes que pedir perdón, tenemos una imagen de ti de luchadora y de tía fuerte. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu padre está muy orgulloso de ti y tus compañeros también", le aseguraba Steisy.