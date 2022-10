Raquel Lozano opina sobre Omar Sánchez y hace balance de su paso por 'Pesadilla en El Paraíso'

Raquel Lozano no formaba parte del grupo original de dieciséis concursantes que pusieron rumbo a la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' , pero tan pronto como recibió la propuesta por parte de Carlos Sobera para unirse al nuevo reality de Telecinco como una concursante más, la extremeña no dudó en aceptar y probar suerte en el que iba a ser su tercer reality tras haber participado en 'Gran Hermano 16' y 'GH Dúo'.

En la granja pudo aclarar sus cuentas pendientes con Omar Sánchez, con el que había mantenido un romance durante el verano y que ya había iniciado una nueva historia amorosa con otra de las concursantes, Marina Ruiz. No obstante, Raquel no tuvo tiempo para mantener muchas charlas, pues apenas estuvo un par de semanas en el concurso antes de ser expulsada al perder en la prueba de la sierra. Aún así, guarda un muy buen recuerdo del mismo, tal y como ha contado en Instagram.

La fisioterapeuta le pidió a sus seguidores que le enviasen preguntas que quisieran que resolviera y, entre ellas, había una en la que se le interrogaba sobre su experiencia en el reality. "Mi experiencia fue corta, pero intensa. Muy productiva. Hay veces que hay que frenar para volver a empezar", ha comentado Raquel, a la que también le han pedido que revele qué piensa actualmente del ex de Anabel Pantoja. "Ahora mismo ya nada. Si le veis en el concurso, me contáis", ha sido la respuesta de la influencer, que parece que tiene la intención de no seguir los pasos del canario.