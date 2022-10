Beatriz Trapote sale en defensa de Víctor Janeiro tras su enfado con Israel Arroyo

"Ayer, después de dos meses, vi a Víctor encolerado, la primera vez que le veo enfadado. Le dijo a Isra: 'Eres un mamarracho, es que ya no puedo más'. Me gustaría saber qué hay detrás de todo esto, porque Víctor por poquita cosa no se cabrea, yo creo que el vaso estaba ya muy lleno", ha comentado la periodista, que añadía con ironía que Israel Arroyo la tiene "contenta" está semana y que tenía ganas de debatir sobre esta discusión con su sobrino y defensor en plató, Juan Carlos.