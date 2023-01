El guiño de Sandra Barneda a Javi de 'La isla de las tentaciones' tras su mentira: "Como vengo de la isla que se inventan las edades..."

"Tu hijo, que ha cumplido 36 años en la granja, qué pena, ¿no?", ha entonado Sandra Barneda para preguntar a Pipi Estrada por esto, pero ha rectificado al minuto haciendo un guiño a la pillada sobre la mentira de la edad que hizo Javi en la edición de 'La isla de las tentaciones': "Perdona, 36 no, es que como vengo de la isla que se inventan las edad, ya le quito las edades a todos, 38 años" .

Sandra ha preguntado al colaborador por si le ha dolido no poder hablar con su hijo este día importante y Pipi ha afirmado que sí, aunque la vida continua y no es una situación grave: "Es algo emocional, pero no es relevante".