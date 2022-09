Ver 'Pesadilla en El Paraíso: Gala 1 (08/09/22), online y completo en Telecinco

Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un entorno idílico, en plena naturaleza, alejado de las prisas y el frenético ritmo de vida de la ciudad… Vivir en El Paraíso. Los 16 concursantes empiezan su convivencia, en un lugar en pleno campo; sin embargo, su experiencia no estará exenta de dificultades y exigencias: no tendrán ningún tipo de comodidades (electricidad, agua caliente ni baño); tendrán que hacerse cargo del cuidado de los animales y de tareas propias de la agricultura; y deberán afrontar el día a día con sus compañeros y superar distintas pruebas que les llevarán a demostrar sus capacidades para la convivencia y la vida en el mundo rural.