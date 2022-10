Ver 'Pesadilla en El Paraíso: Debate 7 (23/10/22), online y completo en Telecinco

Tras lo sucedido en la última gala, Steisy y Pablo afrontan su encuentro más tenso y esperado por parte de ambos. ¿Tendrá su relación futuro, o este será el fin de la pareja?“Quiero verle feliz, si le hago daño no quiero que lo reconduzca. Le he avergonzado. Creo que me he evadido de forma errónea”, ha explicado Steisy sobre Pablo y es que al poder ver las imágenes que Pablo ha visto ha entendido la posición de su pareja. Cuando ambos han tenido un momento para hablar, ella lo primero que ha hecho es pedirle disculpas: “Perdona, mi amor”.