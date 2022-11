Ver 'Pesadilla en El Paraíso: Debate 10 (13/11/22), online y completo en Telecinco

Manuel ha mostrado su lado más sensible ante Danna, y es que tras mucho hablar y decirse las cosas a la cara, ha habido una pregunta que le ha roto por completo. "¿Qué supondría para ti la reconciliación con Danna?", ha leído el concursante y se ha explicado: "No soy rencoroso, por mucho que me haga el duro, he tenido problemas en momentos de mi vida...". Y ahí, no ha podido evitar las lágrimas, por lo que ha tenido que dejar de hablar unos momentos.