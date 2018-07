Jordi González nos cuenta todo sobre 'Hechos Reales' y el que más le ha impactado a él

Nos colamos en el último ensayo del nuevo programa de actualidad que Telecinco estrena este miércoles (22:00h) para ver el plató y charlar con su presentador. "No hay que ser del todo neutral", dice Jordi González sobre su forma de abordar los debates. Como presentador mantendrá una postura objetiva, "aunque no me importa que se note que hay ciertos temas con los que no estoy de acuerdo".