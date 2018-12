Sandra Barneda cuenta cómo aprendió a vivir con dislexia: "No hay que tirar la toalla"

"Llegaron a decirme que no valía para los estudios". Pero gracias a su tenacidad ("soy muy cabezota") y a la determinación de sus padres, no se rindió y hoy en día es una presentadora y escritora de éxito. Sandra Barneda, con dislexia en grado leve desde niña, narra por primera vez su experiencia con esta dificultad para la lectoescritura por la tendencia a alterar el orden de las palabras que afecta al 10% de la población. "Lo importante es no sentirte discriminado y saber que la dislexia no está reñida con la inteligencia o capacidad intelectual".