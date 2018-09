Hemos visto el estudio 6 de Mediaset, que acoge 'GH', 'GH Vip' y 'Supervivientes', desde distintos ángulos. Pero hay un lugar en el que, al menos yo, no había estado hasta ahora. Al final me he armado de valor (¡da mucho vértigo!) y he subido para que veáis cómo impresiona ver el nuevo plató de 'GH VIP 6' desde el 'peine de luces', como se conoce el 'tejado' desde el que cuelgan los focos y pantallas.