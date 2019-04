Curso básico para políticos en TV: lo que deben y no deben hacer ante la cámara

Un buen líder no solo tiene que serlo, sino parecerlo... De nada sirve tener el mejor programa electoral, el discurso más brillante o ser el más hábil respondiendo a los periodistas si luego te tocas la cara, pestañeas demasiado o eliges mal la corbata... Aún no sabemos con quién pactarán los candidatos más votados partir del 28-A, pero de momento, en plena campaña y cada día más expuestos en TV, está claro que su mejor aliado es un buen asesor en lenguaje no verbal. ¿Qué gestos deberían potenciar y cuáles evitar? Aquí, los consejos básicos de los expertos, a través de las entrevistas de Pedro Piqueras a Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) en Informativos Telecinco.