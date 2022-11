La carta que Gila mandó a la madre de sus hijos comunicándole que la deja por otra: "No te he sido fiel"

“Carmen, te ampliaré esta carta y te diré más detalladamente la decisión que he tomado. Creo que dándote libertad plena para trabajar y enamorarte y hacer tu vida te hago un bien. No solamente no hemos sido felices, si no que ni siquiera por cariño a los niños hemos podido vivir juntos. He intentado muchas veces, por amor a ellos, ser fiel contigo y no solo no lo he sido sino que además te he hecho daño, me he enamorado de Mari Loli (…) En fin, yo lo que quiero que sepas es que en ningún momento te dejaré con dos niños en el desamparo, ya me conoces y sabes que no lo haría por nada del mundo”.