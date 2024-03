El presentador de ‘Reacción en cadena’ ha aprovechado el programa de este viernes para dedicar unas cariñosas palabras a una espectadora muy especial que no se pierde ni un solo día el concurso de Telecinco.

“Queremos mandarte un beso por el cariño que nos das. Gracias por vernos. Además, dice que siempre les dice a sus hijos que no le molesten porque, si no, no nos oye. Por favor, chicos, dejad en paz a vuestra madre que está viendo ‘Reacción en cadena’, decía el presentador en tono de humor.