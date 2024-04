Los Mozos de Arousa se la juegan por una intuición de Raúl

Los concursantes gallegos más queridos de la televisión ya cuentan con un premio de 1.565.639€ en su poder y quizás, eso les hace mucho más fácil guiarse por sus intuiciones y jugarse como si fuera calderilla la nada despreciable cifra de 7.375€. Hay intuiciones que no hay que dejar de lado y los Mozos de Arousa saben que las de Raúl suelen ser muy acertadas.

El concursante ha soltado un “a las primeras de cambio” convencido de que la última palabra era primeras y sus compañeros de equipo lo han visto tan claro como él. Hacía muchos programas que los Mozos no lo tenían tan claro ni que decidían jugársela, así como así. El más de millón y medio que tienen ya en su poder no es fácil de ganar y no les gusta lanzarse demasiado a la piscina, pero en este caso, lo tenían clarísimo.