Los originales saludos de Borjamina en ‘Reacción en cadena’: cada tarde nos sorprende con una divertida frase que no esperamos

Puede que la cantidad de programas que llevan con nosotros y la desorbitada cifra de su premio acumulado hagan que no sus saludos puedan pasar desapercibidos, pero no debería ser así. Los saludos de Borjamina en ‘Reacción en cadena’ merecen una sección aparte y no deberían dejar indiferente a nadie, ¡Son geniales!