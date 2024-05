La tierna carta de una anciana a los Mozos de Arousa desde su residencia en Salamanca

No suelen presumir del cariño recibido, pero han querido mostrarnos una tierna carta que habían recibido. Con mucha delicadez Borjamina nos ha leído su contenido: “Me llamo Ascensión. Estoy en una residencia, los días son un poco tristes, pero cuando llega la tarde, estoy esperando que llegue el programa ‘Reacción en cadena’ y los gallegitos, que no saben el bien que me hacen, no quiero que pierdan jamás. Salamanca a 16 de abril de 2024”.