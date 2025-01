Grabado en Electric Garden en Brooklyn, 5020 Studios en Miami y Sensei Sound en Puerto Rico , este nuevo capítulo en la carrera de Rauw Alejandro mostraba unas letras sensuales y una presencia magnética. Entre sus temas, destacan los sencillos "Touching The Sky" , "Déjame Entrar" o "Pasaporte" , aunque la canción que está poniendo banda sonora a las fiestas de la Isla es "Que Pasaría..." junto a Bad Bunny.

Y de un artista multifacético y showman como Rauw Alejandro, a una artista que no para de conquistar escenarios internacionales, con una nueva era de dance pop e influencias afrobeats , TINI , artista multi-platino , continua firmando éxitos. Su nuevo tema, "el cielo" , sobre los nuevos comienzos, ya suena en el programa y da la bienvenida a las chicas de la isla.

Tini, Rauw Alejandro, Bad Bunny... los mejores artistas están en la Playlist oficial de 'La Isla de las Tentaciones' acompañados de los temas del momento como "Mi Refe", la unión del cantante colomiano Beéle junto al mítico productor Ovy On The Drums. "Mi Refe", cuyo videoclip está protagonizado por el propio Beéle junto a a la influencer venezolana Isabella Ladera forma parte de una trilogía musical que comenzó con los temas "Frente Al Mar" y "I Miss You"