Después de hacerse con el collar en una prueba de lo más exigente , el diseñador no se esperaba lo que iba a ocurrir. Y es que, además de tener que nominar de manera directa, tenía que tomar una decisión inesperada que le hacía pasar un duro momento: "Es muy difícil para mí" , decía.

Anita: "Nomino a Laura . Aparte de porque en el grupo está en tierra de nadie, no está por la supervivencia, está demasiado por el chisme, y por todo lo que le ha hecho a Makoke".

Koldo: "A Anita , porque es una persona muy egoísta, solamente piensa en ella. Creo que no sabe estar en equipo".

Álex: "Voto a Anita , es con la que menos me llevo, se está distanciando un poquito aunque lo está intentando".

Laura: " Nomino a Anita . Ahora se ha ido Makoke y podría unirse un poco más al grupo, pero a lo que ahora se dedica es a estar todo el tiempo en la ventana, no se une".

Joshua: "A Anita. Más de lo mismo, es una compañera más, no me pasa nada malo con ella, pero con todos hay buen rollo y es la última de una escalera que no quiero tocar".