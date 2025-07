La calle opina sobre la evolución de Montoya de 'La Isla' a 'Supervivientes': "No me gusta nada"

Rocío Belén Paleari 10 JUL 2025 - 13:45h.

Tras la desaparición del famoso concursante de realities salimos a preguntar sobre su evolución mediática.

Además, "Va gente muy guapa, pero...": la calle se sincera sobre participar en 'La Isla de las Tentaciones'

Si hay algo que no se puede negar de la última temporada de 'La Isla de las Tentaciones' es que los participantes y sus tramas fueron puro fuego. El gran personaje, que se robó todos los memes y clips virales, fue sin dudas: Montoya. Con grandes expresiones sentimentales que llegaban a hacer saltar los botones de su camisa hasta frases hiperprovocadoras como: "Mirame a la carita". El concursante le regaló al público horas de tensión, diversión y tramas.

Mientras el sevillano hace un stop para cuidar de su salud mental, desapareciendo del foco mediático, salimos a las calles madrileñas a preguntarle a la opinión pública: ¿Qué les pareció la evolución del participante más candente de realities?

"No me gusta nada Montoya", una de las primeras entrevistadas fue lapidaria. "Ni me gustó en 'La Isla' ni me ha gustado en 'Supervivientes' creo que es demasiado drama queen para mí", agregó haciendo referencia a los momentos de tensión emociomal que el concursante exteriorizó más de una vez. "Me parece que sabe montarse el personaje, sabe estar en los concursos", dijo, entre risas, otra de las entrevistadas que saboreó cada una de las tramas y momentos que Montoya le ofreció a todos los televidentes.

En cambio, otro de los jovenes entrevistados opinó: "Lo sigo mucho a Montoya, me gusta cómo es como persona y su actitud me encanta". Además, destacó que la transformación del personaje de un reality a otro: "En 'Supervivientes' se la ha visto muy distinto, ha cambiado muchísimo".

¿Qué pasó con Montoya después de 'Supervivientes'?

Pues al momento se encuentra un poquito alejado del foco mediático. Con un breve comunicado en redes sociales explicaría su situación: ''He tenido que decir basta, basta a una situación en la que me he ido sumergiendo sin darme cuenta''. El sevillano saltó a la fama tras su paso por 'La Isla' donde su pareja Anita Williams terminaría convirtiendose en su archienemiga. Al finalizar el reality, Montoya, se mantendría vigente al participar en 'Supervivientes', programa en el que se reencontraría con su ex. Aunque el recuentro saldría mucho mejor de lo esperado, haciendo borrón y cuenta nueva para la relación, a las 48hrs de aterrizar en España volverían a romper. Se especula que está sería la razón por la que -por el momento- Montoya se estaría resguardando de las cámaras. Pero quién sabe... tal vez esto sea una estrategia para volver con más fuerza en la próxima temporada de realities.

