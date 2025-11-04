Nagore Robles, impresionada al ver a Samu: “Vaya queso”

Laura Campos ganadora de ‘Gran Hermano 12’ ha entrado en directo en la semifinal de ‘Uno de GH20’ y ha soltado la bomba. Sí, tras dejarle en directo en el confesionario de la casa y tras muchas vueltas de la vida, la exgranhermana ha vuelto con Samu y están muy felices.

Contenta y asegurando tener una vida muy estable y tranquila, Laura Campos ganadora de ‘Gran Hermano 12’ nos ha contado que sigue con su trabajo y que vive muy contenta con su niña, pero que había una novedad en su vida que nadie esperaba. Belén Rodríguez le ha pedido ser ella la encargada de contar la buena nueva y ha soltado la bomba: “Después de muchas vueltas que da la vida, Laura Campos, después de dejarle en directo en el confesionario, ha vuelto con Samu”.

Laura Campos ha explicado que llevan ya unos dos años juntos y ha ido a buscarle para que entrara con ella en el directo. Nagore Robles se ha quedado impresionada con la belleza de Samu: “Vaya queso” y él ha soltado un “Queso viejo, ya, curado”. Ambos están guapísimos y Samu ha dejado claro que no tenía nada que perdonarle a su pareja: “Los años pasan”.

Recordemos que Laura Campos y Samu entraron siendo pareja a ‘Gran Hermano 12’ y ella dentro de la Casa de Guadalix se enamoró de Marcelo y rompió su relación con él en directo.

Laura nos ha contado que con el dinero del premio se compró la casa en la que vive y ha querido hacerles unas preguntas a Cristian, La Jose y Ruth. A Cristian le ha preguntado por el dinero del premio, a La Jose por su esencia y a Ruth por la rivalidad con el resto de compañeros.

