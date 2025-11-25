Pedro Jiménez 25 NOV 2025 - 23:20h.

Gilbert ha protagonizado junto a Claudia una explosiva hoguera de confrontación en donde hemos vivido momentos de todo tipo: tensión, confesiones... una auténtica montaña rusa de emociones, como las que ha sentido Gilbert después de recibir un inesperado mensaje de su madre en plena hoguera. Sandra Barneda ha interrumpido un intenso intercambio de palabras que estaban manteniendo Claudia y Gilbert para dirigirse a este último y preguntarle cuánto hace que no habla con su madre. Y es que hay que recordar que ya desde el principio, Gilbert confesaría que su madre y Claudia no se llevan bien, explicando en la villa el verdadero motivo.

El participante de 'La isla de las tentaciones 9' ha respondido que desde hace siete u ocho meses no sabe nada de ella: "No la tengo presente, no la pienso mucho... pero sí que es verdad que la elegí a ella (Claudia) porque pienso que mi madre no se comportó bien y al final la quiero a ella y la elegí a ella (Claudia) hoy, mañana o cuando sea". Tras estas palabras, Sandra Barneda ha señalado lo siguiente: "¡Hay más imágenes para vosotros!".

El mensaje de la madre de Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9'

De repente, en la 'tablet', ha aparecido la madre de Gilbert mandando un conmovedor mensaje a su hijo, para sorpresa de este y también de Claudia: "Espero que estés mejor. Sé que no lo has estado pasando muy bien, que te has llevado una decepción muy grande y quiero que sepas que toda la familia aquí te apoya. Sabemos que el amor es ciego y te estamos esperando con los brazos abiertos. Te queremos cariño. ¡Hasta pronto!".

Gilbert no ha podido evitar romperse como nunca en lo que lleva de aventura: por fin veía a su madre, aunque sea a través de una 'tablet', tras muchos meses sin saber de ella. Claudia le ha indicado que ese mensaje de su madre era "bueno": "Yo no la aguanto, pero es bueno que la veas y llores. Es bueno que la eches de menos y decir que te afectan las cosas y que no te da igual todo".

Ante la pregunta de Sandra Barneda de qué ha sentido al ver de nuevo a su madre, Gilbert ha apuntado que la ha echado mucho de menos todo este tiempo: "Le he dado su espacio por Claudia, decidiendo estar con ella y dejarla un poco de lado. No me esperaba este mensaje. Pensaba que tenía rencor o algo o que le daba igual. Y pensaba que no me iba a hablar nunca más".