Claudia y su todavía suegra se han visto las caras después de un año en 'El debate de las tentaciones'

Claudia Chacón llegó hablando alto y claro a ‘La isla de las tentaciones 9’ y ya en su vídeo de presentación destapó la mala relación que tiene desde hace tiempo con su suegra. Además, explicó que Gilbert tampoco se hablaba con su madre, pero, hasta el momento, el origen de su distanciamiento había sido toda una incógnita.

Una duda que se ha resuelto este viernes en ‘El debate de las tentaciones’, cuando suegra y nuera se han visto las caras y han tenido la oportunidad de contar qué fue lo que sucedió entre ellas y el motivo real por el que no se hablan desde hace un año.

Claudia Chacón se reencuentra con la madre de Gilbert

Por si fuera poco con las hogueras, el plató ha ardido aún más cuando Nuria, la madre de Gilbert, ha entrado en escena en el programa de Sandra Barneda. Llevaba un año sin verse las caras con Claudia, por lo que ambas tenían muchas cuentas pendientes que necesitaban resolver.

Hay que recordar que Claudia ha dicho en más de una ocasión que su suegra “siempre ha tenido celos de que su hijo esté con alguien” porque quería “tenerlo solo para ella” y que ella nunca quiso interferir en el vínculo entre madre e hijo. Pero ¿es del todo cierta su versión de los hechos?

Nuria discrepa de lo que ha contado en ‘La isla de las tentaciones 9’ su todavía nuera y, en cuanto la ha tenido enfrente, no ha dudado en contar qué fue lo que ocurrió entre ellas: “Hubo un enfrentamiento”, empezaba diciendo, antes de comenzar a relatar con pelos y señales cómo fue la discusión que tuvieron y por la que se “rompió todo”.

La madre de Gilbert cuenta cómo fue su enfrentamiento con Claudia

En ‘El debate de las tentaciones’, la madre del participante no ha querido callarse y, con muchas ganas de que se supiera toda la verdad, no ha dudado en contar todos los detalles del enfrentamiento que tuvo con Claudia hace un año y que provocó que su hijo dejara de dirigirle la palabra.

Además, mirando directamente a su todavía nuera, le ha dedicado unas palabras muy directas: “Me da pena que no sepas apreciar al hombre que tienes al lado, porque te quiere. Yo lo único que quiero es que sea feliz y, cuando pasó lo que pasó, lo que le dijera era que a ti no te aguantaba pero que lo iba a hacer por él”, explicaba a Nuria.

Pero eso no es todo. Después también ha querido reconocer a la participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ es inteligente, pero que sus intenciones no son del todo buenas: “La inteligencia se puede usar para hacer el bien o el mal y tú la usas para hacer el mal”, decía, muy tajante la invitada.

Si quieres descubrir cuál fue el detonante que terminó con la relación entre la madre de Gilbert y su hijo, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia y entérate de todo de la mano de las dos protagonistas que lo vivieron en primera persona.