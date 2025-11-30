La madre de Gilbert y Claudia Chacón se ven las caras en 'El debate de las tentaciones'

Claudia Chacón y la madre de Gilbert han subido la temperatura del plató de ‘El debate de las tentaciones’ con un cara a cara en el que no han faltado los reproches. La protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’ y su suegra se lo han dicho todo a la cara y han despejado algunas incógnitas que planeaban sobre su relación.

Para empezar, ambas han empezado hablando del origen de su distanciamiento y, por fin, hemos podido saber qué fue lo que ocurrió para que Nuria, que así se llama suegra en cuestión, dejara de hablarse con su propio hijo: “Hubo un enfrentamiento”, decía ella misma en el programa de Sandra Barneda.

Una confesión a la que le han seguido otras muchas y que ha terminado con un cara a cara de lo más tenso entre ellas. Después de un año sin verse, ambas tenían muchas ganas de sincerarse y, mirándose a la cara, se han dicho todo lo que pensaban la una de la otra.

Claudia Chacón se sincera con la madre de Gilbert

Antes de despedirse, la primera que ha querido tomar la palabra ha sido Claudia, quien no ha podido evitar romperse al mirar fijamente a la madre de su todavía novio. Una mujer con la que tuvo una muy buena relación en el pasado y con la que llevaba un año sin dirigirse la palabra.

“Considero que has hecho cosas que me han dolido muchísimo y eso ha sido algo que en la relación nos ha hecho mucho daño”, empezaba diciendo la protagonista de ‘La isla de las tentaciones 9’. Unas palabras a las que le han seguido otros reproches que están recogidos en el vídeo que encabeza esta noticia.

La que tampoco se ha quedado callada en este careo ha sido Nuria, la madre de Gilbert, que no ha tardado en responder, con mucha rotundidad, a la que todavía es su nuera. Si quieres descubrir qué es lo que la dicho, no te quedes sin dar al play al vídeo de apertura de esta noticia. ¡No tiene desperdicio!