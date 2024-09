Este destornillador de carraca de Bosch te hará la vida más fácil por menos de 14 € (antes 20 €)

Si alguna vez has atornillado algo, sabrás lo tedioso y complicado que puede volverse cuando la superficie es muy dura y el tornillo se resiste. Es por eso por lo que aparecieron los destornilladores de carraca, que cuentan con un mecanismo especial para que el esfuerzo sea mínimo. Si estás buscando uno, porque no necesitas un destornillador eléctrico, Bosch tiene una propuesta a la que no te vas a poder resistir. Un modelo multipunta, fuerte y de lo más barato.