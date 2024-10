Huawei lo vuelve a hacer con este portátil: Intel i5, SSD de 512 GB y Windows 11 con 250€ de descuento

¿Buscas un ordenador portátil que te sirva para trabajar en cualquier parte y no pese demasiado? La portabilidad suele sacrificar el rendimiento y, cuando no lo hace, suele salir cara. Por suerte, Huawei, la marca asiática especialista en tecnología móvil, ha diseñado una gama de portátiles conocida como MateBook que no solo destaca por su ligereza y potencia, sino también por sus precios bajos. Y más ahora que Amazon está de ofertas.