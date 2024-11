Amazon tira el precio del Fire TV Stick 4K por el Black Friday: ¡ahora a mitad de precio!

Si tienes una tele 4K que no es smart, te estás perdiendo una gran cantidad de posibilidades al no poder acceder a todas las aplicaciones que están convirtiendo las TV en centros multimedia. Afortunadamente, con el Black Friday 2024 tienes la oportunidad perfecta de convertir ese televisor no solo en un smart TV, sino también en un centro de domótica. ¿Por qué? Porque Amazon ha destruido el precio del Fire TV Stick 4K, uno de sus productos estrella.