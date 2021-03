'Rocío, contar la verdad para seguir viva', episodio 3 (28/03/21)

Tras vivir un auténtico infierno junto a Antonio David Flores, deslealtades y un embarazo tormentoso, Rocío Carrasco decide separarse. Estaba haciendo las maletas cando fue sorprendida por su marido: “Le dije me voy a Chipiona con los niños y en septiembre, cuando vuelva, presento la demanda de separación. Él entra en cólera, empezó a gritarme ‘¿te vas a separar, Rociíto?’ y yo le dije que sí y me dijo ‘te vas a cagar, no vas a saber de dónde te van a venir, te vas a levantar de una y te vas a llevar otra’, me dijo gritando”.