'Rocío, contar la verdad para seguir viva', episodio 5 (04/04/21)

Trasladan a Rocio en helicóptero al Hospital 12 de octubre. El accidente fue el día 12 y el 14 es el cumpleaños de Fidel. “Yo recuerdo que no veo, que estoy en una camilla moviéndome y soy consciente que tengo una mano agarrada que es la de mi madre. Sé que estoy bien, abrí el ojo, vi a mi madre y ella me da un beso. Le decía yo estoy bien y preguntaba por Fidel, quería saber cómo estaba. Me dice está aquí mi vida, lo llaman, él vino se me puso aquí, me dijo ‘estoy bien no te preocupes’ y le dije qué día es hoy, me dijo es 14 y le dije felicidades, y ahí me quedé inconsciente otra vez". Cerró los ojos y quedó en coma dos semanas.