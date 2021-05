“Me vas a matar, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hay probabilidad de que me hagas tía pronto?”, preguntó Alba Carrillo. Rocío Carrasco se quedó callada y Carlota Corredera frenó a la colaboradora, anunciando que esa pregunta obtendrá respuesta en el próximo programa. Aun así, Alba Carrillo no quería quedarse con la duda: “¡Por lo menos mándame un mensaje!” Rocío Carrasco ha respondido: “Yo te lo escribo ahora, gordi, no te preocupes”.